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17 ракетных систем «Пэтриот» будут поставлены в ближайшее время на Украину через Польшу.

Об этом сообщил Дональд Трамп после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Президент США уточнил, что системы будут сняты с дежурства в странах Европы, а взамен американцы продадут им новые установки ПВО. Одновременно западные СМИ со ссылкой на источники сообщают о планах Вашингтона передать Киеву дальнобойные ракеты для авиации.

«Есть несколько стран, у которых есть системы «Пэтриот», и они их заменят. И, господин госсекретарь, НАТО будет в координации с этими странами… Мы проработаем эту сделку, и большая часть из этих 17 «Пэтриотов» будет доставлена в Варшаву», – сказал Трамп.

«Мы будем поставлять им [ЕС] вооружение, и они скажут нам за это спасибо. Мы будем производить вооружение, и они нас поблагодарят за это. Это очень богатые страны, у них много средств. Мы серьезно настроены. Мы отправим это в НАТО, в Германию. Мы заменим некоторые ракеты, и НАТО об этом позаботится», – подытожил американский президент.

Обозреватель Юрий Подоляка поясняет, что «17 систем» – это количество машин в составе батареи из 8 пусковых установок при поставке заряжающих машин из расчета одна на четыре ПУ.

«В принципе, это даст свой эффект. Но я бы не сказал, что это много. Киев явно ждал большего. Но и меньше одного батарейного комплекта после своих заявлений он тоже не мог поставить», – комментирует Подоляка.

Политолог Алексей Чеснаков считает, что Трамп блефует.

«Обещание поставить Украине 17 установок Patriot – это явный блеф. Торги шли за одну-две дополнительные установки. Поставить анонсированные объемы ни США, ни европейские страны быстро не смогут».

Сенатор Константин Косачев оценивает ситуацию так:

«Европейцам предстоит раскошеливаться и раскошеливаться, бесплатный сыр для них оказался в мышеловке. Выгодоприобретатель только один – ВПК США. Украине же остается продолжать воевать до последнего украинца, раз уж они сами назначили себе такую участь».

Бежавший из Белоруссии в Прибалтику политолог Александр Фридман пишет, что Запад рассчитывает сорвать наступление ВС РФ.

«Если наступление провалится (а из этого исходят многие западные эксперты), Трамп объявит себя спасителем Украины, США заработают на поставках вооружения, а тот факт, что весь проект профинансировали европейцы, будет вынесен за скобки… Если же Путин не остановится… может быть распакована «санкционная дубинка», которой Трамп будет регулярно угрожать в ближайшее время. Это далеко не лучший сценарий для Украины и Европы, но на фоне того, что происходило зимой и весной, — значительный прорыв», – подбадривает змагар.

Главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко призывает:

«Необходимы масштабные российские удары по центрам принятия решений в Киеве – пока режим Зеленского не получил обещанные Трампом и оплаченные европейскими странами НАТО «Пэтриоты» и крылатые ракеты большой дальности».

Обозреватель Алексей Пилько считает, что маркером будет наличие ударов по Киеву во время визита туда американского посланника Кита Келлога.

«Он пробудет в украинской столице целую неделю и потенциально может защить её своим присутствием лучше, чем десяток батарей пресловутых «Пэтриотов». Или не защитить, если Москва захочет прекратить практику дипломатического туризма в Киев. Если второе, то это может свидетельствовать о том, что российская стратегия на украинском треке меняется».

В украинских пабликах между тем злобно иронизируют, предлагая поселить американского спец-посланника в самом обстреливаемом районе Киева: