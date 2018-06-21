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21.06.2018, Киев, Игорь Петров
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Крым, Политика, Россия, США, Сюжет дня, Украина

Трамп попал на «Миротворец», на очереди – Меркель


Президента США Дональда Трампа внесли в базу сайта «Миротворец» за «публичное признание АР Крым территорией страны-агрессора России».

Руководитель аналитического Центра «Третий сектор» Андрей Золотарев прогнозирует появление на «Миротворце» других политиков, в том числе западных, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Внесение Трапа в базу «Миротворца» – очередное проявление идиотизма создателей этого сайта. Деятельность «Миротворца» в последние месяцы свидетельствует, что жанр себя исчерпал. Этот сайт работает, скорее, против своих отцов-содержателей, дискредитируя их и доводя их идеи до абсурда. Все это способствует самоизоляции страны. Все больше европейцев убеждаются в том, что Украина превращается в филиал сумасшедшего дома с пациентами у власти.

Когда-то этот сайт был, кроме прочего, инструментом политического давления, но ближе к выборам могут даже начать платить за внесение в его базу. Не удивлюсь, если туда попадет Ангела Меркель за «Северный поток-2», – сказал эксперт.

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