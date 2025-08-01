Скоро Дональд Трамп получит расширенные полномочия – и займёт строго антироссийскую позицию.

Об этом в интервью американской журналистке Рэйчел Блевинсс заявил бывший советник по вопросам внешней политики руководства Республиканской партии в Сенате Джим Джатрас, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Законопроект Линдси Грэма-Блюменталя, который сейчас находится на рассмотрении в Конгрессе, скорее всего, будет принят. Потому что он дает ему [Трампу] еще больше полномочий, чем сейчас, в отношении тарифов, чтобы начать вводить санкции против других стран. Не только против России, но и против Китая, Индии, Бразилии и, не знаю, Марса, всех, против кого вы захотите ввести санкции.

И это также даст ему широкие полномочия по отказу от санкций. Он не обязан вводить санкции против какой-либо страны, если не хочет этого делать. Я думаю, это понравится его императорскому величеству, и у него будет еще больше полномочий делать то, что он хочет», – сказал Джатрас.