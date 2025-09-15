Трамп при помощи Токаева накладывает лапу на богатства Казахстана

Президент Токаев демонстрирует чудеса политической эквилибристики и «многовекторности», когда после саммита ШОС и парада Победы в Пекине сразу же позвонил Трампу и пригласил в Казахстан.

Президент США в коротком комментарии на вопрос казахстанского журналиста сообщил, что не против и готов приехать. Ранее такую же готовность выражал еще в сентябре 2023 года его предшественник на встрече с главами бывших советских среднеазиатских республик в рамках саммита формате С5+1 в Нью-Йорке. Как тогда, так и сейчас американских президентов интересует тема захвата месторождений и вывоза редкоземельных металлов из региона.

По словам сенатора Стива Дэйнса, у Вашингтона появляется целый ключ по контролю за Средней Азией после того как Зангезурский коридор превратился в «мост Трампа», и теперь янки имеют возможность перевозить награбленное по Транскспийскому маршруту на Запад.

И вот теперь для обеспечения следующего этапа колонизации в Казахстан приехала с трёхдневным визитом делегация из представителей 25 американских компаний, в том числе Apple, Boeing, Chevron, ExxonMobil, Shell и Ericsson, которую возглавил президент Торговой палаты США Хуршид Чокси. Вместе с главой Комитета по инвестициям МИД РК Габидуллой Оспанкуловым они обсуждали вопросы получения доступа к различным секторам экономики и в первую очередь к заветным месторождениям РЗМ и логистике.

Ускорившееся копошение янки понятно, так как они стремятся обрушить монополию Китая на разработку и добычу РЗМ в ситуации лихорадки перевооружения и намерены немедленно заполучить в свои руки залежи 19-ти критически важных минералов в РК. В Торговой палате США признают, что пять тысяч месторождений до сих пор не разработаны, а общие запасы богатств только одних РЗМ оцениваются в 46 триллионов долларов.

Уже началась спешная разработка месторождения Акбулак американской компанией Cove Capital LLC. Как мы писали ранее, главной задачей сейчас является захват самого перспективного месторождения «Жана Казахстан» с 20 миллионами тонн РЗМ. И ради этого Вашингтон готов на всё и поэтому через Bloomberg произошёл вброс о готовящихся санкциях в отношении Казахстана якобы за обход антироссийских санкций, что является шантажом Астаны в преддверии заключения сделки.

При этом РК отводится роль лишь сырьевой базы и статиста, так как во всех «совместных» проектах национальная доля не превышает 25%. Речь идёт о том, что никакой переработки и производства РЗМ на территории республики даже не планируется, а будет осуществляться лишь вывоз добытой руды. При этом янки намерены осуществлять переработку лишь в США или странах Запада с сохранением за собой всех прибылей.

По сути – это чистейшее ограбление Казахстана, тогда как правительство будет лишь обеспечивать льготные условия. И это при сохранении Вашингтоном 25-процентных пошлин на казахстанские товары! Не случайно Токаев сразу же после визита американской делегации во время своего очередного «послания» народу заявил о решении переименовать Комитет по возврату незаконных активов семьи Назарбаева в Комитет по защите прав западных инвесторов.

То есть, во всю готовится юридическая и политическая база для осуществления передачи всех выявленных месторождений РЗМ Западу, как это в 90-е сделал экс-Елбасы с нефтегазовыми запасами. И власти выполняют роль не просто компрадоров, а настоящих коллаборационистов.

Именно с этой целью Токаев объявил о «демократических реформах» по турецкому образцу, когда в 2027-м году будет создан однопалатный парламент, а на выборы будут допущены только партии. Причём, национал-либералы были в курсе этой инициативы и объявили о создании партии, выступающей за выход страны из ОДКБ и ЕАЭС. Нет никаких сомнений, что большинство составят нацики и русофобы, которые одобрят любые действия в пользу западных корпораций. Фактически началось оформление того самого геополитического разворота Казахстана на Запад, о котором мы неоднократно говорили.