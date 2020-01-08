Трамп пытается переизбраться на второй срок с помощью Ирана

08.01.2020, Москва, Максим Карпенко

Обострение отношения США и Ирана выгодны президенту Штатов Дональду Трампу, который таким образом пытается заработать себе «очки» и сохраниться на посту на второй срок.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил российский политолог Сергей Михеев.

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По его словам, Трамп разрушил систему договоренностей с Ираном, заключить которые удалось благодаря усилиям России.

«Я напомню, что Россия была одним из инициаторов и, как модно говорить, коспонсоров многостороннего соглашения по Ирану. Это соглашение значительно снижало напряженность вокруг иранской проблемы вообще и иранского ядерной программы в частности. Если бы не Россия, то соглашения просто-напросто не было бы.

Трамп уже после того, как Украина и все прочее, в одностороннем порядке вышел из этого соглашения, что и запустило машину роста напряженности вокруг иранской проблемы. Россия была против выхода и разрушения этого соглашения. Всем это хорошо известно.

В реальности ситуация простая – Трамп хочет еще стать президентом США. Для этого он использует в том числе иранскую проблему. Он целенаправленно вышел из этого соглашения по Ирану, начал делать враждебные заявления в отношении Ирана уже достаточно долгое время тому назад, обещал нанести удар по Ирану, но так как впрямую в войну ввязываться Штатам не очень удобно, поэтому они избрали такой способ – удар по Ирану фактически нанесен, но он нанесен на территории Ирака и вроде как прямой войны с Ираном пока удается избегать.

Я так понимаю, что Трамп на это смотрит исключительно как на средство еще раз избраться президентом США», – заявил Михеев.

Ранее вооруженные силы Ирана нанесли ракетные удары по военным базам США в Ираке. Атака началась в 1:20 ночи – именно в это время несколько дней назад с американского беспилотника была подорвана машина со «вторым лицом» иранского государства – генералом Касемом Сулеймани.