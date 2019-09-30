Трамп развеял иллюзии Украины

30.09.2019, Киев, Владимир Гладков

События, развернувшиеся после обнародования скандальных деталей телефонного разговора президентов США и Украины, дают Киеву конкретный сигнал: больше рассчитывать на внешние силы государств-покровителей нельзя.

К такому выводу пришли эксперты в эфире телеканала «Россия-1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что произошло в США – это логично, это должно было произойти, это накачивалось достаточно давно. Украинская элита характеризуется тем, что, вот, Трамп сейчас всё решит, и на Украине всё произойдёт. Сюда приезжают люди, которые говорят: Америка наш стратегический партнёр. Да с каких пор она стратегический партнёр? Знает об этом Америка, о том, что она ваш стратегический партнёр, о том, что вы возлагаете на неё всю ответственность за процессы, которые происходят на Украине?» – отметил спецпредставитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник.

«Это должно было произойти. Зеленский, который разогнался, который получил массу плюсов, который получил массу побед, должен был с разгону влепиться в бетонную стену. Он это получил», – подчеркнул дипломат.

Комментируя ситуацию, социолог Евгений Копатько отметил, что это своего рода «привет» команде президента Зеленского от предыдущей власти, которая в 2016 году в открытую сделала ставку на соперников Дональда Трампа.

«Это остановило тех оптимистов, которые строили на нём иллюзию того, что это будет быстрое движение, уже быстро не будет. Здесь уже начнутся более тяжёлые вещи. То есть на инерции быстрых дел и Европа, и Меркель, и прочие, а сейчас Европа будет смотреть по-другому. Сейчас сказано то, о чём не принято говорить в приличном обществе, внутренняя политика шла наружу. Я полагаю, это затронет внутреннюю политическую жизнь.

Украина как никогда вникла в политическую жизнь США, вынужденно вникла. Потому что вопрос, что деньги решают всё, не сработал. Тот 2016 год был роковой – это даже не разрыв с Россией. Для них в новой ситуации те компрадоры, как угодно называйте тех людей, просто сделали большую фатальную ошибку относительно тех людей, которых они считали партнёрами. С партнёрами себя так не ведут», – заявил социолог.

Кроме того, украинский политолог Вадим Карасёв подчеркнул, что президентство Зеленского вступает в период, когда игры закончились.

«На этой неделе стало понятно, что медовый месяц что у президента, что внутри Украины, что вне Украины, он завершился, а теперь предстоит серьёзный взрослый разговор. Надо взрослеть будет в политическом смысле не только президенту, но и всей Украине. Это касается и экономики, и внешней политики. Главное вот, что стало понятно: рассчитывать на внешние силы, на какие-то государства-покровители не имеет никакого смысла, это даже контрпродуктивно…

Абсолютная схема вхождения в мировой порядок, которую использовала украинская элита – коррупция в обмен на лояльность (ты можешь быть коррумпирован, но тебе будут прощать за то, что ты делаешь правильные вещи в геополитике или во внешней политике), этот вариант уже не проходит», – рассказал Карасёв.