Трамп решил, что с Ирана пока хватит, и выставил ультиматум России, Европе и Китаю

08.01.2020, Киев, Максим Карпенко

У США «великие вооруженные силы», «большие» и «мощные» ракеты, но применять их против Ирана Штаты пока не будут.

Об этом в своем обращении заявил президент США Дональд Трамп, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он подчеркнул, что в результате атаки иранских военных на американские базы в Ираке, которая состоялась сегодня ночью, не погиб ни один американский солдат и пообещал противостоять разработке ядерного оружия Ираном.

«Все время, что я являюсь президентом США и в будущем, пока я буду президентом, никогда у Ирана не появится ядерного оружия.

Я рад вам сказать, народу США, что мы должны быть крайне благодарны и счастливы, потому что ни один американец не пострадал в результате атаки со стороны Ирана прошлой ночью. Ни один человек не погиб. Все наши солдаты в безопасности. Лишь минимальный ущерб был нанесен нашей инфраструктуре базы.

Наши великие вооружённые силы готовы ко всему. Иран, судя по всему, это понимает и это хорошо для всех вовлеченных сторон. И для мира это тоже очень хороший знак. Ни один американец, ни один гражданин Ирака не погиб.

Были предприняты необходимые меры для того, чтобы обеспечить безопасность солдат. Система раннего предупреждения отлично сработала…

США будут немедленно вводить дополнительные санкции в отношении Ирана. Эти мощные санкции останутся до тех пор, пока Иран не поменяет свой курс действий», – заявил Трамп.

Он также назвал ликвидированного недавно Штатами видного иранского генерала Сулеймани террористом и призвал Францию, Германию, Китай, Россию и Великобританию выйти из соглашения по иранской ядерной программе.

«Соглашение по иранской сделке все равно скоро будет подходить к концу. И у Ирана будет открыт путь к ядерному оружию. Иран должен отказаться от своих амбиций по созданию ядерного оружия и прекратить финансировать террористов.

Пришло время Великобритании, Германии, Франции, России и Китаю признать этот факт. Они должны отступить от остатка иранской сделки и мы должны действовать вместе для того, чтобы создать такое соглашение, благодаря которому мир станет безопаснее.

Мы должны сделать такое соглашение, которое позволит Ирану процветать, использовать свой невероятный потенциал, который сейчас никак не используется… Сегодня я хотел бы попросить НАТО стать гораздо более вовлеченными в то, что происходит на Ближнем Востоке», – заявил американский президент.

Также Трамп похвастался своими вооруженными силами, назвав их самыми мощными, чем когда либо.

«Сейчас мы сильнее, чем когда-либо в истории. Наши ракеты – большие, мощные, точные. Они смертельные, они быстрые. Сейчас мы производим гипер оружие, оно уже в разработке и в производстве. Наши войска великие и сильные, но это не значит, что мы должны их использовать. Мы не хотим использовать нашу военную мощь. Наша сила – военно-экономическая сила», – добавил президент США.

Напомним, Вооруженные силы Ирана нанесли ракетные удары по военным базам США в Ираке. Атака началась в 1:20 ночи – именно в это время несколько дней назад с американского беспилотника была подорвана машина со «вторым лицом» иранского государства – генералом Касемом Сулеймани.