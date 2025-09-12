Трамп сознательно подталкивает Путина к нападению на Европу – укро-политолог

Игорь Шкапа.  
12.09.2025 19:37
  (Мск) , Киев
Просмотров: 242
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Президент США Дональд Трамп заинтересован, чтобы Россия атаковала одну из европейских стран, используя в этой схеме Белоруссию.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил украинский политолог и русофоб Алексей Голобуцкий, обслуживающий экс-президента Петра Порошенко (внесен в список террористов в РФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент США Дональд Трамп заинтересован, чтобы Россия атаковала одну из европейских стран, используя в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Для чего Трампу нужно, чтобы Россия напала на какую-нибудь страну из НАТО? Просто нужно. Тогда Европа, конечно, на коленях. Это логично. Ну, мы же видим это. Мы же понимаем, что этот сценарий, к сожалению, абсолютно адекватен.

Да они [европейцы] постоянно любой разговор, который начинают, заканчивают: будут ли гарантии от Соединенных Штатов? Они смотрят с раскрытым ртом на Америку и не представляют себе, хотят, но не представляют пока себе жизнь без Америки», – отметил укро-эксперт.

По его мнению, США не случайно начали процесс по налаживанию отношений с Минском, дескать, показывают, что козни против Белоруссии строит исключительно ЕС.

«С России Трамп не может санкции снять, потому что там есть определенные договоренности. Это совсем пощечина будет. А вот с Беларуси… и учения. Бамс, и вариант с десантным полком, о котором я вам говорю: случайно из Беларуси забегут не туда, куда нужно. И все побегут к Америке, к Трампу.

И Трамп скажет: «Всё – торговые отношения с Китаем прерываем, ставим такие пошлины, что Китай вообще просто… Тогда я дам вам оружие. Нет, тогда я с Володей поговорю и Володя выведет войска, например», – описывает свое виденье Голобуцкий.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить