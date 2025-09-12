Трамп сознательно подталкивает Путина к нападению на Европу – укро-политолог
Президент США Дональд Трамп заинтересован, чтобы Россия атаковала одну из европейских стран, используя в этой схеме Белоруссию.
Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил украинский политолог и русофоб Алексей Голобуцкий, обслуживающий экс-президента Петра Порошенко (внесен в список террористов в РФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Для чего Трампу нужно, чтобы Россия напала на какую-нибудь страну из НАТО? Просто нужно. Тогда Европа, конечно, на коленях. Это логично. Ну, мы же видим это. Мы же понимаем, что этот сценарий, к сожалению, абсолютно адекватен.
Да они [европейцы] постоянно любой разговор, который начинают, заканчивают: будут ли гарантии от Соединенных Штатов? Они смотрят с раскрытым ртом на Америку и не представляют себе, хотят, но не представляют пока себе жизнь без Америки», – отметил укро-эксперт.
По его мнению, США не случайно начали процесс по налаживанию отношений с Минском, дескать, показывают, что козни против Белоруссии строит исключительно ЕС.
«С России Трамп не может санкции снять, потому что там есть определенные договоренности. Это совсем пощечина будет. А вот с Беларуси… и учения. Бамс, и вариант с десантным полком, о котором я вам говорю: случайно из Беларуси забегут не туда, куда нужно. И все побегут к Америке, к Трампу.
И Трамп скажет: «Всё – торговые отношения с Китаем прерываем, ставим такие пошлины, что Китай вообще просто… Тогда я дам вам оружие. Нет, тогда я с Володей поговорю и Володя выведет войска, например», – описывает свое виденье Голобуцкий.
