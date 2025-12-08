Трамп торопится получить карты для давления на Москву – Бортник

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Дональд Трамп спешит подписать «мирный план» до Рождества, потому что ему нечем давить на Россию.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Трампу необходимо сейчас продавить Украину и Европу, получить от них подписи под определенным документом, чтобы начать давить на Москву. Последний визит Виткофа в Кремль четко показал, что у Трампа нет карт для разговора с Москвой. Что Трампу сказать Путину? Делегация американская приехала на фоне отсутствия украинского согласия по ключевым вопросам. Вот что им положить на стол?», – заметил Бортник.