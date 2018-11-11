Порошенко заблудился в Париже

11.11.2018, Париж, Михаил Рябов

Петр Порошенко прибыл в Париж, где проходят мероприятия по случаю 100-летия перемирия в Первой мировой войне. Визит украинского президента во Францию вызывает удивление, отмечает в своем блоге обозреватель Егор Холмогоров.

«А объясните, что Порошенко делает в Париже на праздновании столетия победы Антанты в Первой мировой войне, если Украинская Народная Республика к которой возводит себя Украина, с первого и до последнего дня своего существования была союзником и сателлитом кайзеровской Германии, держалась исключительно на немецких штыках и с их исчезновением сама тоже исчезла? Разгром Германии означал конец «незалежной Украины», – пишет Холмогоров в своем telegram-канале.

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Интересно, что СМИ уже опубликовали снимок самолета Порошенко в аэропорту Парижа. Отмечается, что украинский борт №1 «припаркован отдельно от всех».