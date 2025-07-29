Трамп утвердил «век унижения» для Европы

Президент США фактически унизил и ограбил Евросоюз, заставив его подписать крайне невыгодные соглашения.

Об этом в интервью ютуб-каналу Dialogue Works заявил бразильский геополитический аналитик Пепе Эскобар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас в Европе наступил век унижения. Они говорят: мы так рады, что получаем только 50% тарифов от США. А какие тарифы введены для американцев? Нулевые.

Мы так рады покупать американское оружие на миллиарды долларов для нашего вечного существования, мы так рады инвестировать 600 миллиардов евро, которых у нас нет, в американскую экономику в ближайшие несколько лет. И мы так рады покупать американский СПГ на 750 миллиардов евро в течение следующих трех лет», – сказал Эскобар.