Трамп увидел гигантский шаг к миру и похвалил Киев и Москву за обмен

07.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент США Дональд Трамп приветствовал обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ и заявил, что это может быть шаг к миру между странами, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом Трамп написал в Twitter.

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“Россия и Украина только что обменялись большим количеством заключенных. Очень хорошая новость, возможно, первый гигантский шаг к миру. Поздравляем обе страны”, – написал американский президент.

Как ранее сообщал ПолитНавигатор, сегодня, 7 сентября, между Украиной и Россией произошел масштабный обмен удерживаемыми лицами. На Украину в рамках обмена прибыли 35 украинцев, среди которых Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Павел Гриб, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров, Алексей Сизанович, а также арестованные в конце прошлого года Россией у Керченского пролива моряки. В Москву прибыли амнистированные Владимиром Зеленским 12 граждан РФ, а также граждане Украины, участвовавшие в акциях Антимайдана и вооруженном сопротивлении на Донбассе. Самые известные среди них – Евгений Мефедов, Олег Долженков, Владимир Цемах и Кирилл Вышинский.

Комментируя обмен украинский телеграм-канал “Легитимный” акцентировал внимание на пиар-составляющую этого процесса. “Зеленский сделал то, что не смог Порошенко. Медведчук так и не смог подключится к обмену, хотя так старался”. “Бедный Порошенко. Он наверное даже не смотрит прямой эфир.”, – написал телеграм-канал”.

В то же время близкий к помощнику президента РФ Владиславу Суркову политолог Алексей Чеснаков говорит, что обмен во многом произошел благодаря главе политосовета ОПЗЖ Виктору Медведчуку, которого так и не удалось, несмотря на все старания президента Зеленского, выдавить с переговорной площадки между двумя странам