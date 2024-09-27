Трамп уже приступил к принуждению Украины к миру – беглый либерал

Вадим Москаленко.  
27.09.2024 22:56
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Выборы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Украина


Недовольство представителей  республиканской партии агрессивной позицией украинского руководства означает, что кандидат в президенты США Дональд Трамп намерен выполнить своё – и принудить Украину к миру.

Об этом в эфире интернет-канала «Daily Europe Online» заявил беглый российский либерал Константин Боровой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Недовольство представителей  республиканской партии агрессивной позицией украинского руководства означает, что кандидат в президенты США...

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Ведущий попросил прокомментировать требование спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона уволить посла Украины Оксану Маркарову за вмешательство в американские выборы.

«Это довольно распространённый такой дипломатический ход, когда никто не хочет обвинять президента, то обвиняют человека, который озвучивает его позицию и проводит его позицию в Соединённых Штатах.

То есть это сообщение Зеленскому, что Республиканская партия недовольна, большинство в Палате представителей недовольны действиями Украины, которая продолжает войну, вместо того, чтобы давно заключить мирное соглашение», – подчеркнул Боровой.

«Я бы сказал, что это выполнение плана Трампа, который пообещал остановить войну ещё до инаугурации. Это то, что он пытается сделать. Если вы знаете, на митинге Дональд Трамп назвал Зеленского «гениальным менеджером (на самом деле «торгашом» – ред.), который после каждого приезда в США уезжает с шестьюдесятью миллиардами долларов», – добавил либерал.

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