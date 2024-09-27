Недовольство представителей республиканской партии агрессивной позицией украинского руководства означает, что кандидат в президенты США Дональд Трамп намерен выполнить своё – и принудить Украину к миру.

Об этом в эфире интернет-канала «Daily Europe Online» заявил беглый российский либерал Константин Боровой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий попросил прокомментировать требование спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона уволить посла Украины Оксану Маркарову за вмешательство в американские выборы.

«Это довольно распространённый такой дипломатический ход, когда никто не хочет обвинять президента, то обвиняют человека, который озвучивает его позицию и проводит его позицию в Соединённых Штатах.

То есть это сообщение Зеленскому, что Республиканская партия недовольна, большинство в Палате представителей недовольны действиями Украины, которая продолжает войну, вместо того, чтобы давно заключить мирное соглашение», – подчеркнул Боровой.