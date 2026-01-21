Трамп в ударе: «Эта швейцарская, наверное, премьер-министр меня стала раздражать»
Президент США Дональд Трамп выступил с откровенными оскорблениями в адрес европейских лидеров. Помимо Эмманюэля Макрона, под раздачу попала и представитель принимающей стороны на форуме в Давосе Карин Келлер-Зуттер — в 2025-м году она была главой исполнительной власти (президентом Федерального совета Швейцарии).
Речь звучала в контексте критики европейской политики в целом, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Мы сейчас в Швейцарии, небольшая история. Они делают прекрасные часы Rolex и всякое такое, но они ничего не платили США. У нас был дефицит на 41 млрд с этим прекрасным свободным местом. Я сказал: «Давайте поставим 30% тарифов на них»…
И, наверное, премьер-министр позвонила мне – и она раз за разом повторяла и говорила: «Нет, вы не можете этого сделать, 30% вы не можете их ввести, потому что мы очень маленькая страна». Я говорю: «Да». Вы, может быть, маленькие, но дефицит огромный для вашей страны. Она говорит: «Нет-нет-нет, не делайте». Она продолжала и продолжала это повторять», – глумился Трамп над «союзниками».
Эпатажный президент пошёл дальше.
«И честно вам скажу, что она уже меня стала раздражать, и я ей сказал: «Большое спасибо». И я тогда сделал 39%. И затем растворились врата ада, и Rolex ко мне приехали, все ко мне прилетели. И мы снизили это, снизили тарифы», – рассказал американский президент.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: