Трамп захватит Гренландию – когда убедится, что с Венесуэлой всё получилось – международник

Если Дональд Трамп не столкнётся с серьёзными проблемами в Венесуэле, то продолжит свою экспансию на другие страны.

Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил политолог-международник, американист Алексей Наумов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Безусловно, Трампу Гренландия нужна, поскольку для него это продолжение противостояния Китаю, для него это заявка на усиление своего арктического присутствия. И, кроме того, он всерьез полагает, что Дания не может обеспечить нормальное функционирование оборонного потенциала Гренландии. Поэтому, я думаю, что это искренний интерес», – сказал Наумов.