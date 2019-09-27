27.09.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, США, Украина
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Трамп закрыл Зеленскому возможности для маневра

Во время общения с президентом Украины Владимиром Зеленским американский президент Дональд Трамп переиграл украинского коллегу, не дав ему никаких конкретных обещаний.

Такое мнение в комментарии «Московскому комосомольцу» высказал киевский политолог Алексей Якубин.

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«Конечно, у Зеленского были другие ожидания. Он рассчитывал, что если какие-то вопросы задать публично, то президент США согласится. Но нет — Трамп, как и Зеленский, имеет большой опыт в медиаобщении, он ушел от этих вопросов, не давая никаких обещаний. Сам же Трамп проговорил с Зеленским ситуацию с Байденом, Обамой и Клинтон и постарался закрыть ему возможности для маневра. Получается, что Зеленскому будет сложнее общаться с демократами. Трамп публично заставил его сделать выбор», – сказал Якубин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Белый дом опубликовал стенограмму одного из телефонных разговоров Трампа и Зеленского.

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