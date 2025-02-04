Трамп закрывает USAID без одобрения Конгресса – за «расточительство» и «мошенничество»

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История с намерениями новой администрации Белого дома ликвидировать скандальное агентство США по международному развитию (USAID) вышла на новый виток. Как сообщает СNN, президент Трамп заявил, что у него есть полномочия ликвидировать USAID даже без одобрения Конгресса.

«Не когда речь идет о мошенничестве. Если там есть мошенничество, то эти люди просто безумцы», — сказал Трамп в ответ на вопрос журналиста CNN Джеффа Зеленого о том, обладает ли он полномочиями для проведения радикальных изменений в USAID.

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«Мы просто хотим поступить правильно. Это следовало сделать уже давно. Во времена администрации Байдена там творился полный хаос. Они совершенно сошли с ума – посмотрите, на что тратились деньги и кому они доставались», — добавил Трамп в Овальном кабинете.

«Мы подготовим отчет», — продолжил он. «Мы представим этот отчет в надлежащее время», — добавил Трамп. Когда его спросили, почему он поддерживал USAID во время своего первого президентского срока, Трамп ответил, что ему нравилась сама идея агентства, но не то, как она реализовывалась.

«Они превратились в радикальных левых безумцев. Концепция хорошая, но всё зависит от людей, которые её воплощают», — подчеркнул он.

Напомним, как уже сообщал «ПолитНавигатор», вчера о ликвидации USAID сообщил назначенный Трампом на должность главы департамента оценки эффективности органов власти миллиардер Илон Маск.

До недавней заморозки американской внешней помощи USAID концентрировала в своих руках выдачу всех американских правительственных грантов, будучи оператором средств в размере 50 миллиардов долларов. При этом, идеологический контроль над агентствои перехватили люди, связанные с основным оппонентом Трампа – Демпартией США.

Как сказано в релизе Белого дома, вышедшем в свет после слов Трампа, в USAID «глубоко укоренены проблемы расточительства, мошенничества и злоупотреблений».

«В течение десятилетий Агентство США по международному развитию (USAID) было неподотчетным налогоплательщикам, направляя огромные суммы денег на бессмысленные – и во многих случаях злонамеренные – любимые проекты закоренелых бюрократов без всякого присмотра», – говорится в заявлении.

В Белом доме привели пример «злонамеренных проектов» по версии новой администрации США. Большинство из них касается продвижения идей разнообразия, равенства и инклюзии (Diversity, equity, and inclusion, DEI).

– $1,5 млн на «продвижение равенства и инклюзивности на рабочих местах и ​​в бизнес-сообществах Сербии»;

– $70 000 на постановку «DEI-мюзикла» в Ирландии;

– $2,5 млн на электромобили для Вьетнама;

– $47 000 на постановку «оперы о трансгендерах» в Колумбии;

– $32 000 на «комикс о трансгендерах» в Перу;

– $2 млн на операции по изменению пола и «ЛГБТ-активизм» в Гватемале;

– $6 миллионов долларов на финансирование гей-туризма в Египте;

– Сотни тысяч долларов для неприбыльной организации, связанной с организациями, признанными террористическими, даже после начала расследования;

– Миллионы долларов для EcoHealth Alliance, участвовавшей в исследованиях в лаборатории в китайском Ухане;

– «Сотни тысяч порций еды, попавших в связанные с Аль-Каидой боевики в Сирии»;

– Финансирование производства «персонализированных» контрацептивов для контроля рождаемости в развивающихся странах;

– Сотни миллионов долларов на финансирование «ирригационных каналов, сельскохозяйственного оборудования и даже удобрений, которые используются для выращивания мака и производства героина в Афганистане» талибами.

«Этот список можно продолжать и продолжать – и все это происходило десятилетиями. При президенте Трампа расточительство, мошенничество и злоупотребление ПРЕКРАЩАЮТСЯ СЕЙЧАС» , — заключается в заявлении.

Судя по заявлениям из Белого дома, по итогам трехмесячной ревизии будет представлен концепт обновленной версии ныне независимого агентства, возможно, под другим названием, но с существенной корректировкой целей и задач и прямым подчинением Госдепу в качестве одного из его департаментов.

Грантоедам, реализовывавшим на американские деньги идеологизированные программы, на которые имеют зуб Трамп со своим окружением, стоит напрячься и искать другие источники финансирования.