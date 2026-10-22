Трамп жует сопли в ответ на хамство Зеленского – Царев

АнатолийЛапин.  
22.10.2026 11:26
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1261
 
Дзен, Политика, США, Украина


Кокаинист Зеленский устроил целую кампанию против Дональда Трампа в мировых СМИ, а американский президент занимает невнятную позицию.

Об этом в эфире «Свободной прессы» заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Кокаинист Зеленский устроил целую кампанию против Дональда Трампа в мировых СМИ, а американский президент...

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«Показательно, как ведет себя Зеленский в ответ на заявления Трампа. Зеленский проводит в день до двух эфиров с мировыми СМИ. Во время этих эфиров он напрямую обвиняет Трампа в том, что он занимает не ту сторону, в том, что у него неправильная политика, в том, что эта политика не на пользу Соединенным Штатам – дает оценки Трампу, рассказывает о том, что ему США ограничили скорость «Старлинков»…

В ответ на прямые, четкие обвинения Зеленского Рубио, Илон Маск, Дональд Трамп начинают увиливать, отказываться, говорить: «Нет, ничего не отключали, я команды не давал…». Ведут себя не очень красиво.

Здесь очень четко виден контраст – жесткая, смелая, четкая позиция Зеленского и позиция Трампа и его окружения, которые оправдываются, отнекиваются, юлят», – заявил Царев.

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English version :: Читать на английском Трамп жует сопли в ответ на хамство Зеленского – Царев

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