Президент США Дональд Трамп крайне разочарован в Европе и Украине, которые не приняли его мирный план, и накануне вероятной встречи с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином пытается сломать сложившую конструкцию, заставив подчиниться своей воле.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Чем ближе к встрече в Шэньчжэне с Си Цзиньпином и Путиным, тем больше интересных заявлений, которые резко контрастируют со всем тем, что говорилось в Европе и в США в годы войны, будут звучать от Трампа. Трамп очень разочарован, похоже, Европой и Украиной, их несогласием принять те идеи, предложения, которые Трамп вынес на трек мирных переговоров для завершения войны, и такого рода заявлениями пытается и сломать информационную картину, которая формируется вокруг переговоров, вокруг российского вторжения в Украину, и создать условия для возможных переговоров с Путиным и Си Цзиньпином, но и оказать давление на Европу. Потому что эти заявления смотрят, все читают, мы с вами обсуждаем в Украине. И, конечно, это звучит как прелюдия к сделкам, но не с Украиной и не с Европой. Прелюдия к сделкам с Путиным, прелюдия к сделкам с Си Цзиньпином, что не может не пугать часть оппонентов Трампа и часть элит, которые имеют другой подход к завершению этой войны», – отметил он.

«Трамп идет наперекор течению. Трамп пытается сломать всю ту конструкцию политическую, информационную, которая сложилась в Европе и в Украине вокруг российского вторжения. И, конечно, Трампу по большому счету все равно, что о нем думают здесь. Он, как тот слон, который через посудную лавку идет к своей цели в следующие торговые ряды», – рассуждал Бортник.

Читайте также: «До лета надо договориться о мире, иначе деньги закончатся и у Европы» – садист из ВСУ.