Трампист отчитал украинцев: Ходите в вышиванках, всё на мове, но несёте абсолютную чушь и враньё
В США сторонники президента Дональда Трампа не понимают, почему украинцы ругают американского президента, который поддерживает киевский режим.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире своего видеоблога, обращаясь к украинским политикам, заявил экс-представитель НАТО в России трампист Гарри Табах.
Он говорит, что сторонники Трампа не понимали, зачем на Украине объявляют нынешнего президента США сторонником России и врагом Киева.
«Многие годы я и моё окружение, блогеры русскоязычные в Америке, которые проукраинские, нас большинство проукраинских, но 90% нас республиканцы и за президента Трампа, говорили: «Вы зачем это делаете? Вы понимаете, что это переводится и нашими разведывательными, и контрразведовательными органами, и другими компаниями. Это кладётся на столы людей, которые имеют влияние», – сказал американец.
По его словам, «народ это возбуждает».
«Таким образом и волонтёров меньше, и донатов намного меньше, и помощи Украине намного меньше. Поэтому я никогда не понимал, вы зачем это делаете? Какой смысл в этом? Если вы ходите там вышиванках, всё на мове, все вы – патриоты, но несёте абсолютную чушь и враньё. Вы реально сознательно говорите неправду про американского президента, про американцев, про американских сенаторов и конгрессменов, которые как раз за Украину», – возмущается Табах.
