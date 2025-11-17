Трампист отчитал украинцев: Ходите в вышиванках, всё на мове, но несёте абсолютную чушь и враньё

Игорь Шкапа.  
17.11.2025 13:13
  (Мск) , Киев
Просмотров: 742
 
Дзен, Политика, США, Украина


В США сторонники президента Дональда Трампа не понимают, почему украинцы ругают американского президента, который поддерживает киевский режим.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире своего видеоблога, обращаясь к украинским политикам, заявил экс-представитель НАТО в России трампист Гарри Табах.

В США сторонники президента Дональда Трампа не понимают, почему украинцы ругают американского президента, который...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он говорит, что сторонники Трампа не понимали, зачем на Украине объявляют нынешнего президента США сторонником России и врагом Киева.

«Многие годы я и моё окружение, блогеры русскоязычные в Америке, которые проукраинские, нас большинство проукраинских, но 90% нас республиканцы и за президента Трампа, говорили: «Вы зачем это делаете? Вы понимаете, что это переводится и нашими разведывательными, и контрразведовательными органами, и другими компаниями. Это кладётся на столы людей, которые имеют влияние», – сказал американец.

По его словам, «народ это возбуждает».

«Таким образом и волонтёров меньше, и донатов намного меньше, и помощи Украине намного меньше. Поэтому я никогда не понимал, вы зачем это делаете? Какой смысл в этом? Если вы ходите там вышиванках, всё на мове, все вы – патриоты, но несёте абсолютную чушь и враньё. Вы реально сознательно говорите неправду про американского президента, про американцев, про американских сенаторов и конгрессменов, которые как раз за Украину», – возмущается Табах.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить