Трамписты «окучивают» американских сербов накануне выборов

02.11.2020, Белград, Алексей Топоров

В минувшее воскресенье спецпредставитель Дональда Трампа на переговорах между Белградом и Приштиной Ричард Гренелл снова агитировал сербов в США голосовать за своего босса.

На этот раз дипломат посетил сербскую общину города Питтсбург (см. заглавное фото).

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», отчет от посещении Ричардом Гренеллом сербской питсбургской общины был опубликован на странице сообщества «Сербы за Трампа» в фейсбуке. В ходе неформального общения Гренелл пообщался с представителями общины и ответил на заданные ему вопросы.

«Мы, кто голосует за Трампа, в отличие от тех, кто выбирает его оппонента-демократа, не стыдимся ни своего происхождения, ни своей истории», – прокомментировала свой выбор Blic одна из активисток движения «Сербы за Трампа» доктор Ольга Раваси.

Это уже не первый визит Гренелла в сербскую общину США, при этом администрация США в своей предвыборной кампании целенаправленно делает акцент на сербов, представляя Трампа как первого американского лидера, который начиная с 90-ых годов, повернулся к этому народу лицом. В свою очередь предвыборная кампания его оппонента, лидера демократа Джо Байдена апеллирует к американской бошнякской и албанской общинам, а сам кандидат от демократов заявлял о намерении вернуться к сербофобскому курсу Клинтонов на Балканах.