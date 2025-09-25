Трампу доложили, что Украина готовит наступление

25.09.2025
Все заявления украинской стороны о стремлении к миру оказались дымовой завесой. На деле Киев готовит серьезную эскалацию и намерен заручиться поддержкой Вашингтона.

Так, влиятельная американская газета The Wall Street Journal пишет, что перед последней встречей с украинским диктатором Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп провел беседы с американскими официальными лицами, среди которых были названы спецпредставитель по делам Украины Кит Келлогг и новый посол в ООН в Майк Уолтц .

«По словам двух человек, знакомых с ситуацией, они проинформировали Трампа о текущей обстановке на поле боя, отметив, что за последние годы Россия не добилась существенного прогресса. По словам источников, Трампу также сообщили о планируемом украинском наступлении, которое потребует поддержки разведки США», – говорится в статье.

При этом дальше отмечается, что пока Трамп изменил лишь риторику, но не политику: он по-прежнему разрешает продажу оружия Украине, но «ограничивает использование американского оружия для нападения на суверенную территорию России».

Напомним, что если ранее Трамп говорил, что у Киева нет шансов на победу, то буквально вчера он резко изменил свою позицию, заявив, что верит в победу Украины, выход на границы 1991 года и не исключил, что ВСУ могут пойти и дальше.

Газета, впрочем, сокрушается, что пока Трамп не готов вводить серьёзные санкции против России, несмотря на угрозы сделать это, или предоставлять Украине достаточное количество оружия.

«Тем не менее, очевидная переоценка президентом США шансов Украины в этой войне также сопровождалась обязательством продолжать поставлять оружие европейским членам Организации Североатлантического договора, которые затем передают его Украине для использования против России», – подчеркивает издание.

Газета добавляет, что «реабилитация Зеленского выглядит ещё более удивительной, учитывая, какую критику он получил в Овальном кабинете в феврале».

