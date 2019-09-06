06.09.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Украина
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Трампу доложили о новых фактах воровства американских вооружений в ВСУ

Проверка в одной из находящихся в зоне «ООС» бригад ВСУ выявила очередную недостачу приборов ночного видения, поставляемых на Украину в рамках военной помощи из США.

Об этом на брифинге сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его информации, после вывода 25-й бригады ВСУ в связи с массовым коррупционным скандалом из зоны проведения «ООС», американские кураторы усилили контроль над использованием подразделениями переданного ВСУ военного имущества.

«Однако факты продажи вооружения и военной техники, в том числе поставленной в соединения в качестве иностранной помощи, продолжали иметь место. Так, в подразделениях 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в ходе проверки наличия в подразделениях средств наблюдения, в том числе приборов ночного видения и тепловизоров, была выявлена пропажа восьми американских приборов ночного видения AN/PVS-14», – рассказал Яков Осадчий.

Он также отметил, что по факту хищения имущества проводится разбирательство, а с 10 по 13 сентября в зоне ответственности ОТГ «Север» запланирована работа представителей американского командования с целью ознакомления с текущей обстановкой и проведения ревизии в подразделениях ВСУ.

«По результатам работы представителей аппарата атташе при посольстве США будет принято решение о целесообразности дальнейшего предоставления военно-технической помощи Украине», – добавил представитель оборонного ведомства.

Напомним, ранее «ПолитНавигатора» уже сообщал о том, что американское руководство рассматривает вопрос о прекращении поставок на Украину вооружений из-за высокой вероятности его пропажи и попадания к террористам ИГИЛ.

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