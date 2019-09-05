Трэш и беспредел: с Коломойским на Украину вернулись 90-е

05.09.2019, Москва, Владимир Гладков

Вместо декламируемой командой президента Владимира Зеленского борьбы с коррупцией, пока что на Украине можно лишь наблюдать беспредел и разборки в духе «лихих 90-х».

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня господин Рябошапка, генпрокурор Украины, назначил своим замом господина Касько – просто человек был выгнан с позором за скандал с аферой с приватизацией двух государственных квартир, в мошенничестве его обвинили. Человек на свою семью переписал две квартирки, не так уж это давно было, причём, очень в наглую. Ну, ничего, теперь он будет бороться против коррупции. Как вы думаете, далеко это зайдёт?» – заявил Корнилов.

Также эксперт попросил вывести на экран фото экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, которую 30 августа в Лондоне сбил автомобиль, а сегодня ночью в Киеве неизвестные сожгли машину её невестке.

«Вот так выглядит бывшая глава Нацбанка Гонтарева, сбитая машиной в Лондоне. А так выглядит машина родственников, которую сожгли в Киеве. Все понимают, что это звенья одной цепи, все знают, все знают, что главный враг Гонтаревой – господин Коломойский, у которого она «отжала» банк. 90-е вместе с Коломойским возвращаются, увидим ещё немало такого.

Но я обращаю внимание: в Англии почему-то вообще этого не заметили. То есть, там почему-то дело «Скрипаля-Гонтаревой» никто не возбуждает», – отметил Владимир Корнилов.