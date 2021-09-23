Треть популярнейших украинских авторов «ВКонтакте» – за отделение от «незалежной»

23.09.2021 21:53 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Из ТОП тридцати активных публицистов и блогеров на общественно-политические темы из Украины в социальной сети «ВКонтакте» – треть агитирует за отсоединение территорий.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила менеджер проекта ОО «Детектор медиа», русофобка Ксения Илюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Коллеги из Николаева и Херсона говорят нам: «Всё это боты». Но, к сожалению, это не боты, а люди, которые создали хотя бы одну уникальную публикацию. Мы уже молчим о тех, кто заходит в «ВКонтакте», чтобы посмотреть фильм или скачать музыку. Активнее всего «ВКонтакте» пользуются: Николаев, Мариуполь, Херсон, Мелитополь и Бердянск. Самое интересное, мы взяли топ активных авторов на общественно-политические темы… и из тридцати крупнейших – треть распространяет идеи сепаратизма», – негодует она.

Кроме того, менеджер подчеркнула, что из тридцати самых влиятельных публицистов на платформе «ВКонтакте», десять распространяют идеи отсоединения от Украины.

«Иными словами, из тридцати инфлюенсеров региона «ВКонтакте», десять из них откровенно распространяют сепаратизм. Когда вы заходите на их страницы, там долго думать не нужно, там сразу всё видно», – заключила Илюк.

Напомним, ранее в Москве заявили, что избрание жителями Донбасса своих представителей в Государственную думу РФ распространит сепаратизм по всему Юго-Востоку Украины.