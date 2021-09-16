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16.09.2021 15:58 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
Выборы, Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Украина
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Киевский политолог: Выборы в ЛДНР усилят сепаратизм Юго-Востока

Новости УкраиныИзбрание жителями Донбасса своих представителей в Государственную думу РФ сепаратизм по всему Юго-Востоку Украины....

Избрание жителями Донбасса своих представителей в Государственную думу РФ сепаратизм по всему Юго-Востоку Украины.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил украинский политолог Василий Вакаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Избиратели на временно оккупированных территориях Донбасса в эти выходные будут голосовать за своих депутатов в Государственную думу РФ. Иными словами, у них не будет представительства в Верховной раде Украины, но будет в Думе. В списке от «Единой России» по ростовскому округу идёт господин Бородай», – сказал Вакаров.

«Бородай – тот самый человек, который был добровольцем и возглавлял добровольческое движение со стороны России. Он воевал на Донбассе за народ Донбасса, ополченцев или сепаратистов, называйте, как хотите. Но, этот человек сегодня будет депутатом и у него все шансы попасть в Думу, и он будет представлять этих людей», – отметил политолог.

Кроме того, украинский эксперт отметил, что, смотря на Донбасс, жители Юго-Востока Украины также хотят отсоединиться, чтобы войти в состав России.

«Не секрет, что начались интеграционные процессы между квазигосударствами ЛНР и ДНР, они объединяются и упраздняют границу. Вопрос только в том, как это часть Украины будет переходить в РФ. Понимаете, есть граждане Украины, которые живут в Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Одесской области, которые ориентированы на Россию. Не захотят ли они тоже начинать работу по «Россия, забери и нас».

Это уже не риск, а проблема, поскольку элита и лидеры других частей Украины тоже могут посмотреть: «Вот Донбасс восстал и боролся за свои права, вот Донбасс и часть народа уже уходят в РФ. Может и нам пойти этим путём?» В политическом смысле для Украины выборы в Думу несут угрозу дальнейшего распространения сепаратизма и возможность отчуждения территорий», – заключил Вакаров.

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