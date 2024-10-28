Тревожная ситуация в Тбилиси

Послы США, стран ЕС и Великобритании дают оппозиции установку на проведение массовых протестов в Грузии – требовать проведения повторных выборов под контролем и управлением «международной администрации», что означает внешнюю оккупацию.

«Грузинская мечта» победила на последних парламентских выборах 26 октября и получает 88 мест. При этом оппозиция завладела 62 депутатскими мандатами. Несмотря на перевес правящей партии в составе нового парламента, опасность дестабилизации политической ситуации сохраняется.

Атмосфера остаётся крайне напряжённой в связи с тем, что четыре оппозиционные партии, преодолевших пятипроцентный избирательный барьер, заявили о бойкоте парламента и непризнании результатов голосования. Но не всё так однозначно, так как идёт интенсивный процесс переговоров и перегруппировок политических сил.

Сейчас важнейший вопрос – обеспечение легитимности новоизбранного парламента и того правительства, которое будет формировать парламентское большинство в лице победившей партии.

«Накануне президент Саломе Зурабишвили собрала у себя в резиденции представителей трёх партий, прошедших в парламент. Одна оппозиционная сила на встречу не пришла, хотя президент обращалась ко всем партиям, преодолевшим пятипроцентный барьер, кроме «Грузинской мечты»», – напомнил «ПолитНавигатору» генсек новой грузинской партии «Солидарность во имя мира» Темур Пипия.

Речь шла о партии бывшего премьер-министра Георгия Гахария «За Грузию», которая до самого последнего момента сохраняла интригу. В СМИ появилась информация, будто данная политсила согласилась работать в новом парламенте на правах обладателя «золотой акции», но играя роль конструктивной/умеренной оппозиции. Якобы после вхождения «За Грузию» в парламенте согласятся заседать и другие оппозиционеры, а заявленный бойкот парламента является лишь тактическим ход сил, каждая из которых получила около 10% голосов.

Но надежды на раскол оппозиционных сил на умеренных и радикальных, похоже, не сработал, так как на митинге, который начался в 19.00 28 октября по тбилисскому времени у стен парламента Георгия Гахария заявил, что присоединяется к общему бойкоту и не будет помогать властям легитимизировать этот парламент.

Не исключено, что эта партия находится под сильным воздействием американского посольства и внешних сил, раз на ходу пересматривает свои решения. Но нет никаких гарантий, что взгляды и намерения бывшего премьера снова не поменяются.

Темур Пипия считает, что главной темой становится дилемма, зайдут ли в конечном итоге оппозиционные партии в состав парламента, или «Грузинская мечта» в итоге останется в ней одна.

«Если оппозицией будет принято решение до конца бойкотировать парламент, то кризис легитимности будет создан, так как в законодательном органе будет одна единственная партия «Грузинская мечта», что создаёт не идеальную картину для того, чтобы показать, что в Грузии демократия. С другой стороны, у «Грузинской мечты» есть возможность, несмотря на то, что существуют определённые трудности в законодательстве и Конституции, сформировать собственное правительство и продолжить работу без присутствия оппозиции в парламенте», – отметил политик.

По его словам, для преодоления этого кризиса легитимности «Грузинской мечте» уже помогают из-за рубежа. Сам факт того, что Виктор Орбан, Ильхам Алиев с Николом Пашиняном поздравили Ираклия Кобахидзе и его партию с победой, говорит о наличии определенной международной поддержки. Более того, Орбан принял неожиданное решение немедленно приехать в Тбилиси.

Интересно, но по ироничному стечению обстоятельств Виктор Орбан вечером 28 октября поселился в ту же самую гостиницу «Тбилиси Марриотт», где проходило совещание послов западных государств, которые встречались с лидерами оппозиции и с Саломе Зурабишвили. Затем дипломаты и деятели партий двинулись на митинг по проспекту Руставели к площади у парламента, где случайно встретились с идущим в том же направлении, только на встречу с руководством «Грузинской мечты», премьером Венгрии.

Бросается также в глаза то, что как раз после длительной встречи и консультаций с послами США, стран ЕС и Великобритании деятели оппозиции ужесточили свою риторику, заявив на вечернем митинге 28 октября о своём требовании повторных выборов под контролем и руководством некой международной администрации.

«У нас есть очень конкретное требование – провести выборы заново, но, чтобы провела международная избирательная администрация, а не эта сфальсифицированная избирательная администрация. Кроме того, мы не собираемся вступать ни в какие переговоры. Не собираемся вести никакой диалог, единственными переговорами и соглашением должны стать повторные выборы, которые будет проводить международная администрация, а не избирательные комиссии, управляемые «Грузинской мечтой» и СГБ», – заявил один из лидеров саакашистов Георгий Вашадзе.

Собственно, такой сценарий прогнозировался еще два месяца назад на страницах «ПолитНавигатора» Темуром Пипия, который снова повторил его нам, указав на два варианта развития протестной деятельности в стране после победы «Грузинской мечты»

«Есть два основных варианта, как будет действовать оппозиция. Один вариант – это идти на дестабилизацию. В этом случае, конечно, она не войдёт в парламент и будет максимально стараться мобилизовать своих сторонников, не признавая этих выборов, добиться этим путём повторного голосования. И тут главным помощником оппозиции будет давление со стороны Запада на «Грузинскую мечту». А другой вариант – войти в парламент, продолжив политическую борьбу и дождаться местных выборов, которые будут проводиться через год», – подчеркнул эксперт.

Естественно, что определять линию оппозиции будет американское посольство в Грузии.

Выходит, что Грузию могут ожидать серьёзные потрясения, если «Грузинская мечта» не сможет мобилизовать своих сторонников, а также консервативно настроенных граждан страны, которые не приемлют внедрение ЛГБТ-ценностей, антицерковной деятельности и вмешательства Запада во внутренние дела государства.