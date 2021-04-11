Трезвый голос из Киева: Включение Донбасса в состав России – уже не фантастика

11.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Геополитическая ситуация изменилась, Москва может вернуть Донбасс в состав России.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka online» заявил политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 2021 году изменения в большой геополитике. Ситуация по Донбассу: для России, которая присутствует в Донбассе и получает через ситуацию с новыми русскими государствами (ЛДНР – прим. ред.) возможность прирастить Донбасс не с помощью агрессии, а с помощью возвращения территорий.

Одновременно с этим Россия в полушаге от реализации проекта «Северного потока-2», который укрепляет позиции России после длительного периода напряжения с растерянной Европой, ожидающей послаблений экономики региона, оживление торговли, восстановление инвестиций», – сказал Ермолаев.

«Тайминг: завершение «Северного потока-2», думские выборы, на которых российская партия власти готовится побеждать и сохранять контрольный пакет.

Украина в этом же графике может потерять Донбасс, как русский Донбасс, который, наверное, будет оформлять отношения с Россией и её партнёрами, которые оказываются в ситуациях экономического кризиса, связанных не только с падением ситуации экономического кризиса в связи с не только потерями, но и сложным положением в экономике.

Украина явно оказывается в проигрышном положении, не смотря на все разговоры о «Крымской платформе»», – заключил украинский эксперт.