Три четверти украинцев уже не верят в «перемогу»

В истории еще не было случая победы мелких безъядерных государств над крупными ядерными, потому слово «победа» для Украины должно писаться лишь в кавычках и не просматривается как таковое.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил скандальный львовский журналист-русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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