«Три года тюрьмы или десять лет войны» – в Киеве рассказали как избежать могилизации

Вадим Москаленко.  
27.12.2023 17:45
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Дабы избежать попадания на войну, многие украинские мужчины предпочитают оказать сопротивление мобилизационной кампании и даже отправиться в тюрьму.

Об этом в эфире интернет-канала «LIGAnet» заявил экс-командир роты карательного батальона ВСУ «Айдар», нацист Евгений Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Дабы избежать попадания на войну, многие украинские мужчины предпочитают оказать сопротивление мобилизационной кампании и...

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«Если ты уже подписал, что ты солдат ВСУ, даже если тебе форму ещё не выдали, но ты убегаешь, то ты уже дезертир – и это от пяти лет и больше. А нарушение именного военного учёта, любой отказ от повесток, послать военкома на все стороны – это административка. И даже ужесточение административных санкций проблемы не решает», – сказал Дикий.

Он подчеркнул, что лучше заплатить штраф или даже отсидеть несколько лет в тюрьму, чем умирать на не имеющей перспектив войне.

«Вот, человек сейчас стоит перед выбором – или надевать пиксель, и идти воевать на абсолютно неопределённый срок. И у человека сейчас выбор – ты или надеваешь форму навсегда, если война на десять лет, то тебе не повезло. Или альтернатива – ты просто платишь 400 гривен штрафа за то, что послал военкома.

А если выбор будет стоять: ты воюешь три года и знаешь, что потом вернёшься домой, или ты эти же три года сидишь – это намного более простой выбор, его сделать гораздо проще.

И я хочу знать, все ли эти нормы представлены в этом законе: граничный срок службы, и криминальная ответственность не с момента, когда ты уже солдат, а с момента когда ты только призывник», – добавил бандеровец.

Напомним, ранее Евгений Дикий призывал приравнять отказ от военной службы к дезертирству, и наказывать за него лишением свободы на пять лет.

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