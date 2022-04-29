Три района Донецка подверглись разрушительному огню артиллерии ВСУ

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Новости Украины

Куйбышевский и Петровский районы города Донецк, в который раз, подверглись массированным артударам ВФУ, в Кировской районе – горела нефтебаза. Есть раненые и погибшие.

Об этом сообщает Штаб территориальной обороны ДНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Военные эксперты оперативной группы СЦКК ДНР информируют, что сегодня с направления позиций ВФУ в оккупированном г. Марьинка был нанесен удар с применением артиллерии калибром 122 мм по Кировскому району города Донецк.

В результате массированного обстрела украинскими карателями по улице Нефтяная, 9 на нефтебазе были повреждены две цистерны, пробита крыша маслоналивного цеха, посечена осколками стена административного здания. Ремонтный цех – выгорел. Обесточены 4 трансформаторных подстанции, из-за чего 50 абонентов остались без электроэнергии.

К удару по объекту критической инфраструктуры были причастны укронацисты из 46-ой отдельной штурмовой бригады «Айдар» под командованием подполковника Сергея Щербакова и моторизированного пехотного батальона под руководством подполковника Александра Матюшина.

Уведомляют о возгорании двух домов на одном участке после прямого попадания по ул. Новожелезнодорожная, 75.

Запад и северо-запад города также подвергся массированным обстрелам ВФУ. В Петровском районе зафиксировано прямое попадание в девятый этаж по ул. Стаханова, 22. В многоквартирном доме по ул. Стаханова, 20 повреждено остекление. Также сообщается о попадании в частный жилой дом по улице 23 Партсъезда, 6.

По ул. Стаханова, минно-взрывную травму в квартире получил житель многострадального района – мужчина 1995 г.р. был госпитализирован в городскую больницу №24.

Еще один мужчина 1989 г.р. погиб по ул. Нижневартовской, 1.

Военные эксперты оперативной группы СЦКК ДНР сообщают, что обстрел велся с направления позиций ВФУ в оккупированном н.п. Невельское (Ясиноватский район) с применением РСЗО БМ-21 «Град».

К совершенному военному преступлению причастна 56-ая отдельная мотопехотная бригада ВСУ под командованием полковника Сергея Синченко.

В результате ночного артиллерийского удара украинских карателей по Куйбышевскому району пострадал поселок Октябрьский. Повреждения получили дома по улице Вахрушева, 59 и улице Правовая, 60, 61, 62, 64 (частный сектор).

Сообщается, что ВФУ продолжают целенаправленно бить по мирным кварталам этих двух районов. В тыловых населенных пунктах ДНР непрерывно работают средства ПВО.