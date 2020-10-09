Тридцать хорватских подростков избили трёх сербских сверстников в некогда сербском Вуковаре

09.10.2020, Белград, Алексей Топоров

Конфликт, в котором пострадали трое учащихся вуковарской сербской школы «Никола Тесла», был преподнесен хорватскими СМИ с прямо противоположной стороны: это якобы сербские подростки избили хорватов.

При этом было установлено, что компания молодых хорватов целенаправленно пришла в школу, чтобы спровоцировать сербских сверстников на конфликт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Телеканал LAVA связался с матерью одного из пострадавших хорватских подростков, которая рассказала следующее:

«Когда он шел из школы домой, то наткнулся на группу из примерно 30 сербских мальчиков и молодых людей, я не знаю, кто они. – заявила мать 19-летнего Ивана Майстровича. – Действительно, некоторые были из школы «Никола Тесла», а большинство – нет. Было понятно, что будет нападение». После этого женщина рассказала, что на парня якобы напали с ножом.

На деле, когда видео, довольно плохого качества, попало в социальные сети, на нем все равно было отчетливо видно и слышно, что хорватские молодые люди целенаправленно провоцируют трёх сербов, оскорбляя и плюя в них.

При этом не установлено, что в ходе потасовки применялось холодное оружие, но известно, что один из оборонявшихся юных сербов применил газовый баллончик. Полиция подтвердила, что как минимум один из напавших хорватов находился в состоянии наркотического опьянения.

К сожалению, Вуковар давно превратился в место постоянных нападений на его сербских жителей.

В 90-е город был одним из крупнейших городов непризнанной Республики Сербская Краина в Хорватии. И именно с него, по сути, началась полноценная война на территории Югославии, когда подразделениям нациствующих боевиков HOS нападениями, убийствами солдат и офицеров, блокадой казарм удалось втянуть в конфликт подразделения Югославской Народной Армии. До этого им противостояли только сербская милиция и четники.

После захвата в 1995 году большей части РСК хорватской армией в результате операций «Молния» и «Буря», самая восточная часть, территориально прилегавшая к Союзной Югославии, оставалась в подвешенном состоянии – туда хорватская армия сунуться не рискнула.

И только в 1998 году оставшиеся территории, куда входил и Вуковар, были «мирно реинтегрированы» в Хорватию по решению мирового сообщества.