«Триморье», или Евроинтеграционный фальстарт Майи Санду

31.08.2021 08:22 (Мск), Кишинев, Владимир Букарский

Президент Молдовы Майя Санду, демонстративно принявшая личное участие в «Крымской платформе», окончательно утвердилась в своём антироссийском курсе. На торжественных мероприятиях в День независимости Молдовы не было ни одного гостя из Москвы. Зато в качестве почётных гостей в празднованиях приняли самое активное участие президенты Польши, Румынии и Украины.

Украинский президент Владимир Зеленский, едва не сорвавший торжественные мероприятия своим опозданием, отметился откровенно русофобским спичем в ходе пресс-конференции. Санду никак не остановила и не поправила своего киевского коллегу. Более того, она была искренне довольна его излияниями, по видимости, полагая, что в Москве никак на это не отреагируют.

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Четырьмя днями позднее, в День национального языка, который теперь носит название «Наш язык – румынский», Санду заявила, что главным в национальном движении было «желание иметь возможность говорить на румынском и называть язык румынским». Что же, никто не сомневается, что именно ради этого активисты национального движения избивали депутатов молдавского парламента из левобережных районов, убивали людей на улицах Кишинёва, устраивали резню в приднестровском городе Бендеры в июне 1992 года…

«Румынская гражданка и по совместительству глава Молдавии Майя Санду, которая любит позировать на фоне флага Румынии, в очередной раз назвала молдавский язык румынским. Молдова, похоже, имеет единственного президента в мире, который, судя по всему, хотел бы сделать свою страну частью другого государства», – отметил российский сенатор и телеведущий Алексей Пушков.

После таких выходок со стороны главы Молдовы говорить о возможном визите Санду в Кремль и встрече с Путиным стало просто смешно.

Но, похоже, «благодарная» Санду решила оттолкнуть от себя не только Россию, но и Старую Европу во главе с Германией. Ни Ангела Меркель, никто из лидеров Германии, несмотря на всю поддержку, оказанную Санду и её проекту, не оказались в числе приглашённых в Кишинёв на праздничные мероприятия.

Впрочем, главное действующее лицо среди гостей было. Нет, это не специалист по игре на рояле со спущенными штанами Зеленский. И даже не президент Румынии немец-лютеранин Клаус Йоханнес. Это Анджей Дуда. Президент Польши – страны, идущей в авангарде проамериканской и русофобской политики стран Европы. «Гиена Европы» – такую характеристику Польше выдал в свое время Уинстон Черчилль.

И не случайно Санду в своём выступлении попросилась в проект «Инициатива трёх морей». Это проект, являющийся продолжением Intermarium Йозефа Пилсудского, призван объединить газовые сети стран Восточной Европы и связать их с портами северных и южных морей.

Ещё в начале «десятых» годов руководитель влиятельного американского аналитического агентства Stratfor Джордж Фридман заявил, что собирается очистить стародавний план Пилсудского от пыли и переосмыслить его с учётом новых реалий. То есть, во-первых, столкнуть Россию и Германию, а во-вторых, сорвать амбициозные планы Китая по экономической экспансии в Европу в рамках проекта «Один пояс, один путь».

По словам болгарского политика Николая Малинова, проект «Инициатива трёх морей» носит ярко выраженный антироссийский, антиевропейский и антикитайский характер. Именно поэтому в нём так заинтересовалась Япония, испуганная ростом влияния Пекина в Юго-Восточной Азии.

США, первоначально отреагировавшие на этот проект предельно сдержанно, ухватились за него двумя руками в годы президентства Дональда Трампа, который увидел в этом проекте реализацию идеи переключения всего энергетического рынка Европы на американский сжиженный газ. Трамп лично принял участие в саммите «Инициативы трёх морей» в Варшаве летом 2017 года. Целью проекта он назвал оживление связей посткоммунистической Европы с Вашингтоном.

«Если вам нужна энергия – просто позвоните нам» – заявил американский президент.

При этом поведение Трампа вызвало гневную реакцию со стороны канцлера Германии Ангелы Меркель, которая восприняла его действия как игру на разделение Европы и подрыв Евросоюза. Отметим, что до сих пор к «Инициативе» не присоединилась ни одна страна Старой Европы, за исключением Австрии, чья роль в европейской экономике незначительна.

Старая Европа более не готова оплачивать расширение Евросоюза, тем более таскать своими руками каштаны из огней неурегулированных конфликтов. Принятие в Евросоюз Кипра стало последним горьким опытом в этом отношении, и никто ни в Берлине, ни в Париже, ни в Риме не готов наступать на старые грабли.

Украина и Молдова, чьи евроинтеграционные устремления всякий раз окунают лицом в дерьмо, хватаются за малейшую соломинку, чтобы хоть как-то приблизиться к европейскому «клубу избранных». Это подтвердила и руководитель Украинского института международной политики Надежда Афанасьева.

Впрочем, и самой Украине, стучащейся в Intermarium, ещё в 2019 году на Варшавском форуме «Инициативы трёх морей» был дан от ворот поворот со стороны министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича. Причиной было названо отсутствие членства Украины в Евросоюзе.

Майя Санду сделала серьёзную заявку на участие Молдовы в антироссийском санитарном кордоне. Однако на этот раз, побив последние горшки с Москвой, молдавский лидер рискует оттолкнуть от себя Китай (что чревато куда более серьёзными проблемами для экономики) и испортить отношения со своим главным патроном и спонсором – Германией. Проевропейский энтузиазм Санду привёл к фальстарту, последствия которого не замедлят сказаться в самое ближайшее время.