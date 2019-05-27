Триумф правых в Европе не избавит Россию от новых санкций

27.05.2019, Москва, Владимир Гладков

После выборов в Европарламент не стоит ждать от правых партий дружественных шагов в сторону России, кроме популистских заявлений.

Об этом в ходе круглого стола на тему: «Итоги выборов в Европарламент» заявила политолог Вероника Крашенинникова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Знаете, в некоторой степени сегодняшняя ситуация, ситуация этих последних месяцев напоминает то, что мы наблюдали с Дональдом Трампом два с половиной – три года назад. Все наши высокие ожидания от Трампа, основанные на его простых словах, обещаниях поладить с Россией, всё-таки, очень сильно не оправдались. Те раунды санкций, которые были наложены на Россию, исчисляются десятками, и эти санкции не есть результат только внутренней борьбы между демократами и республиканцами, и теми силами, которые действуют против Дональда Трампа. Эти санкции накладывает правительство, кабинет Дональда Трампа, те люди, которых он сам назначал. Самые агрессивные назначения, вроде Джона Болтона на пост советника по национальной безопасности – это выбор Дональда Трампа.

Поэтому хотелось бы предостеречь вновь против иллюзий в отношении крайне правых сил, декларирующих себя друзьями России. Итак, Матео Сальвини, клявшийся снять санкции, уже во власти год и три месяца, однако исправно голосовал за санкции в Евросоюзе. Австрийская партия «Свобода» в коалиции с Консервативной партией во власти более полутора лет и тоже прилежно голосовала за санкции», – отметила она.

Доцент МГИМО МИД России Николай Топорнин также подчеркнул, что Европейский Союз останется единым, несмотря на заявления евроскептиков, а сдвиги внутри организации могут быть направлены лишь на расширение внутреннего суверенитета стран-участниц.

«Никакой революции не произошло, Европарламент, на сегодняшний день, будет выступать в большинстве случаев с проевропейских позиций, это значит, что ничто не угрожает Европейскому Союзу по-серьёзному. Да, все говорят о том, что необходимы реформы, необходима модернизация, необходимы изменения, может быть, действительно, стоит поговорить о придании больших функций национальным парламентам или правительствам государств, то есть, перераспределение суверенитета, что является отправной точкой, наверное, во всех этих дискуссиях.

Но, по большому счёту, ни о каких развалах, расколах, каком-то ещё выходе, многие говорят, что там какие-то пробрекситовские силы начинают формироваться. Нет, вы видите, что Великобритания не может выйти из состава ЕС, они просчитали и поняли, что это принесёт крупные потери: экономические, политические, даже гуманитарные потери, имея в виду, сколько британцев, миллионов, работает в континентальной Европе.

Что говорить о других странах? Там, если присутствуют евроскептики – это нормальный процесс, в конце концов, Евросоюз объединяет 28 стран разных по уровню развития, по историческому развитию, по культурному, языковому и так далее, и тому подобное», – добавил эксперт.

Как сообщал «ПолитНавигатор», накануне выборов в Европарламент даже видный французский политик загордился званием русского агента.