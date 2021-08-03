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03.08.2021, Киев, Ольга Козаченко
 
Дзен, Политика, Украина
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«Тризуб, сокрушающий СССР». Украина выпускает медаль с Шевченко и Бандерой

Новости УкраиныНа Украине выпустили посвященную 30-летию независимости Украины сувенирную медаль с изображением главарей ОУН. Об...

На Украине выпустили посвященную 30-летию независимости Украины сувенирную медаль с изображением главарей ОУН.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает киевское производственное предприятие сувенирно-наградной продукции «Герольдмайстер».

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«На аверсе медали рельефно изображены Малый Герб Украины, который нижним углом сокрушает символику СССР, которая лежит. В верхней части Герб полукругом охватывает надпись «Слава Украине!», по бокам размещены даты 1991, 2021», – рассказывают авторы медали.

«На реверсе медали вокруг горящего факела и надписи «Героям Слава!» расположены барельефные портреты выдающихся борцов, положивших свои жизни за независимость и свободу Украины: Тараса Шевченко, Симона Петлюры, Евгения Коновальца, Степана Бандеры, Василия Стуса и Вячеслава Чорновола», – говорится в описании.

При этом не объясняется, почему умерший от естественных причин поэт Шевченко или погибший в ДТП уже в независимой Украине Черновол отнесены к «положившим жизни за свободу и независимость»

Сделана медаль из латуни, а приобрести ее можно за 1100 гривен.



Как сообщал «ПолитНавигатор», «слуги» Зеленского агитируют в Раде за присвоение Бандере и Шухевичу «Героев Украины».

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