Троица российских изгоев собралась спонсировать ВСУ

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Антироссийский проект «Гражданин поэт» «легко» перечислит весь свой гонорар на поддержку ВСУ, если его пригласят на гастроли на Украину.

Об этом продюсер проекта бывший шеф-редактор «Коммерсанта» Андрей Васильев заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), которые позвонили ему от имени главы офиса президента Украины Андрея Ермака, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Свое общение с «Ермаком» он начал с националистической кричалки «Слава Украине», но собеседник ему не ответил.

Васильев утверждает, что члены «Гражданина поэта» иноагент Дмитрий Быков и экстремист Артур Смольянинов отказываться, как другие беглые российские артисты, от спонсирования ВСУ не станут:

«Разберемся, это легко».

«У нас такого вообще нельзя представить, потому что мы все трое абсолютные изгои. Быков иноагент, Смольянинов вообще террорист, а я почему-то никто. Даже неудобно перед ребятами. Хотя мне по старым связям в КГБ сказали даже не смотреть в сторону российской границы», – сказал Васильев.

Возможно такая беспринципность объясняется невостребованностью всей троицы.

«Да никак у нас с гастролями. У нас весной был один Париж и три Испании. Дальше все затихло. Времена такие, я тут сижу, отдыхаю в Латвии. Нет никакого перебора с ангажементом», – признался Васильев.

На почве безденежья троица перессорилась. Смольянинова Васильев назвал «козлом», а про Быкова сказал, что он «как всегда говорит невнятно».