Троица российских изгоев собралась спонсировать ВСУ

Елена Острякова.  
25.01.2024 15:18
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, деньги, Дзен, Либералы, Россия, Украина


Антироссийский проект «Гражданин поэт» «легко» перечислит весь свой гонорар на поддержку ВСУ, если его пригласят на гастроли на Украину.

Об этом продюсер проекта бывший шеф-редактор «Коммерсанта» Андрей Васильев заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), которые позвонили ему от имени главы офиса президента Украины Андрея Ермака, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Антироссийский проект «Гражданин поэт» «легко» перечислит весь свой гонорар на поддержку ВСУ, если его...

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Свое общение с «Ермаком» он начал с националистической кричалки «Слава Украине», но собеседник ему не ответил.

Васильев утверждает, что члены «Гражданина поэта» иноагент Дмитрий Быков и экстремист Артур Смольянинов отказываться, как другие беглые российские артисты, от спонсирования ВСУ не станут:

«Разберемся, это легко».

«У нас такого вообще нельзя представить, потому что мы все трое абсолютные изгои. Быков иноагент, Смольянинов вообще террорист, а я почему-то никто. Даже неудобно перед ребятами. Хотя мне по старым связям в КГБ сказали даже не смотреть в сторону российской границы», – сказал Васильев.

Возможно такая беспринципность объясняется невостребованностью всей троицы.

«Да никак у нас с гастролями. У нас весной был один Париж и три Испании. Дальше все затихло. Времена такие, я тут сижу, отдыхаю в Латвии. Нет никакого перебора с ангажементом», – признался Васильев.

На почве безденежья троица перессорилась. Смольянинова Васильев назвал «козлом», а про Быкова сказал, что он «как всегда говорит невнятно».

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