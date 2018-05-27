27.05.2018, Киев, Владимир Гладков

1 619 просмотров

Троих украинских нациков отправили в СИЗО за погром кавказцев

Трое задержанных в ходе беспорядков на киевском рынке, где украинские националисты сегодня устроили погром лавки кавказцев, накануне избивших пенсионера, отправлены в СИЗО по обвинению в нападении на полицейского.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает украинская радикальная организация «С14», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Трех задержанных вывезли на ИВС. Инкриминируют избиение полиции на рынке. Сотни беркутов обеспечили свободный проезд для автозаков. Теперь ждем анонсов судов, чтобы добиться освобождения наших ребят. Двое из них – ветераны войны», – говорится в сообщении.

Лидер националистической группировки Евгений Карась опубликовал на своей странице в Facebook соответствующее видео, где продемонстрировал оцепленное полицией здание РОВД и рассказал, что задержанными являются боевик «Азова», член «Правого сектора», а также помощник депутата.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал о том, что в результате беспорядков на рынке полицией были задержаны более 30 радикалов, однако большинство из них в скором времени оказались на свободе.