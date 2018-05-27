27.05.2018, Киев, Владимир Гладков

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За погром кавказцев в Киеве полиция задержала нациков и отпустила

Полиция задержала более 30 человек по обвинению в причастности к погрому кавказцев сегодня на рынке в Киеве. Инцидент произошел после того, как мигранты-торговцы избили мужчину, сделавшего им замечание.

На официальном сайте Национальная полиция сообщает о трёх пострадавших правоохранителях и грозит задержанным уголовными делами.

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«Полицейские вмешались в ситуацию и пресекли противоправные действия. В результате трое правоохранителей получили телесные повреждения, им оказывается медицинская помощь. Десять активных участников (теперь 34 – прим. ред.) задержаны и доставлены в управление полиции. Сейчас следователи изучают записи видеонаблюдения, в том числе и те, которые размещены в сети Интернет, поэтому действиям каждого доставленного предоставят правовую квалификацию», – заявил начальник главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

По его словам, следователями Деснянского управления полиции открыты два уголовных производства – по статьям «Хулиганство» и «Угрозы или насилие в отношении работника правоохранительного органа», ведутся следственные действия.

Отметим, что в Telegram-канале националистической организации «С14» сообщается о 37 задержанных радикалах, при том, что Национальная полиция сообщает о задержании 34 активистов.

Также стало известно, что под давлением националистов полиция начинает отпускать задержанных.

«Порядка 20 активистов уже на свободе… Других еще ждем. Нескольких хотят отвезти на ИВС. Подтягивайтесь. Драйзера 9б. Важно освободить всех», – говорится в сообщении «С14».