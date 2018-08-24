Трудно первые сто лет: Меркель обрушила надежды Украины на вступление в ЕС

24.08.2018, Тбилиси, Владимир Гладков

Ближайшие десять лет уйдут только на разработку шагов по вступлению Украины в Европейский союз, о вступлении в ближайшие годы речи не идет.

Об этом во время встречи со студентами Тбилисского государственного университета имени Иванэ Джавахишвили заявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Грузия вместе с Украиной точно являются странами, имеющими наибольшую европейскую перспективу. В течение ближайших десяти лет мы выделим те шаги, которые необходимо предпринять в будущем», – сказала она.

По словам Меркель, ЕС также не может давать какие-либо обещания Грузии.

«Вы знаете, что в процессе сейчас перспектива членства в ЕС стран Западных Балкан. Вы знаете и то, что совсем скоро Великобритания покинет Евросоюз», – отметила она.

При этом федеральный канцлер добавила, что исходя из вышеизложенного, и учитывая вопросы европейской безопасности, «принять решение сложно, как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе».

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» привел слова советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона о том, что вопрос вступления в НАТО находится в руках Украины, однако многие европейские страны её там не ждут.