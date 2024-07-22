«Трудовой тыл исчез, остались одни бестолковые грантоеды» – офицер ВСУ не может найти ремонтников для техники

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Бестолковая украинская мобилизация привела к тому, что подразделениям ВСУ негде найти мастеров для своих авто или военной амуниции.

Об этом на канале «InterVizor» заявил украинский снайпер, командир группы ВСУ Константин Прошинский с позывным «Дед», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На сегодняшний день ремонтировать машины в тылу некому. У нас была команда, которая ремонтировала машины наши по себестоимости, целая система, они в общей сложности отремонтировали сотни машин бойцам, там работало всего три человека. Каждое подразделение могло написать письма, но они не играют роли для военкоматов. А там бы подразделений 15 написало, что оставьте. Вот это настоящее предприятие – ФОПовцы, которые реально работают для армии. Их всех забрали. СТО закрыто, наши машины остались не отремонтированы. Найти какого-то слесаря, который бы починил какие-то игрушки наши военные, токаря хорошего, фрезеровщика ЧПУ – невозможно. Нет никого. То есть нормальных людей, которые работали руками и помогали фронту, нет. Всех под одну гребёнку», – рассказал Прошинский.

При этом, отметил он, соросовским грантоедам – бронь.

«Зато грантоедов откровенных, которые на очень хороших деньгах сидят, на очень хороших зарплатах. …Я не знаю, помогают они кому-то, не помогают? Покупают хоть какие-то дроны, не покупают? Чем они занимаются, кроме того, что изучают ситуацию в стране? Да с какого хрена её изучать – в окно выглянуть, и всем всё понятно, какая ситуация в стране. Ситуация – коллапс полный всего. И страны, возможно, не будет не из-за того, что мы фронт проиграем, а из-за того, что внутри страны творится», – возмущался ВСУшник.