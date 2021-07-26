26.07.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Белоруссия, беспредел, Дзен, Запад, Идиотизм, Общество, Политика, Россия, Скандал
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Трухан: Наше счастье, что для Запада Лукашенко – сумасшедший маргинал

На счастье России на Западе никто всерьёз не воспринимает неадекватного президента Белоруссии Александра Лукашенко...

На счастье России на Западе никто всерьёз не воспринимает неадекватного президента Белоруссии Александра Лукашенко и не прислушивается к его словам.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил российский военный эксперт, полковник запаса Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Лукашенко на совещании Совбеза Белоруссии заявил: «Мы маленькая страна, знаем своё место и не можем нарушать международное право, как мощные страны – Китай и Россия». Иными словами, он обвиняет Китай и Россию в манипуляции международным правом.

Наши очень обрадовались такому союзнику, потому что когда у тебя в союзниках недоумок, очень сложно. Наше счастье в том, что в Европе к Лукашенко относятся как к полному маргиналу, и на Западе его слова никто не хочет воспринимать», – сказал Трухан.

В свою очередь, модератор канала потвердила мнение собеседника, сославшись на заявление немецкого политолога Александра Рара.



«Именно так и есть, у меня был Александр Рар, и я у него спросила, как в Германии отнеслись, что Лукашенко обвинил Меркель в террористических акциях. Рар ответил, что на Лукашенко смотрят как на сумасшедшего, никто внимания не обращает», – заключила ведущая.

Напомним, ранее в Москве заявили, что в Белоруссии продолжают удерживать необоснованно задержанных россиян.

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