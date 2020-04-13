Тука боится десакрализации майдана до уровня бандеро-плясок
Новая украинская власть развернула масштабную кампанию по нивелированию всех достижений майдана 2014 года.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший замминистра «по делам оккупированных территорий» Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
«Вообще, насколько я понимаю, сейчас перед пани Венедиктовой стоят две основные задачи. Задача первая – фильтровать прикосновенных и неприкосновенных, то есть, тех, против кого надо возбуждать уголовные дела, даже такие нелепые, как, например, обвинения Петра Порошенко в незаконном захвате власти.
Это с одной стороны, с другой – прятать дела, которые возбуждаются против приспешников действующей власти.
А вторая задача – это то, что называется десакрализация майдана, о чём многократно говорил инициатор этого всего – непосредственно Андрей Портнов.
Возбуждением уголовных дел против участников революции достоинства действующая власть пытается изменить дискурс в украинском обществе, подменить понятие «революция достоинства» на, как говорят сами российские недобитки, «бунт бандеровцев», таким образом нивелировав все достижения майдана 2014 года.
В этом контексте абсолютно логичным выглядит возбуждение уголовного дела против Татьяны Черновол», – переживает Тука.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.