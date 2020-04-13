Тука боится десакрализации майдана до уровня бандеро-плясок

13.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Новая украинская власть развернула масштабную кампанию по нивелированию всех достижений майдана 2014 года.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший замминистра «по делам оккупированных территорий» Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вообще, насколько я понимаю, сейчас перед пани Венедиктовой стоят две основные задачи. Задача первая – фильтровать прикосновенных и неприкосновенных, то есть, тех, против кого надо возбуждать уголовные дела, даже такие нелепые, как, например, обвинения Петра Порошенко в незаконном захвате власти.

Это с одной стороны, с другой – прятать дела, которые возбуждаются против приспешников действующей власти.

А вторая задача – это то, что называется десакрализация майдана, о чём многократно говорил инициатор этого всего – непосредственно Андрей Портнов.

Возбуждением уголовных дел против участников революции достоинства действующая власть пытается изменить дискурс в украинском обществе, подменить понятие «революция достоинства» на, как говорят сами российские недобитки, «бунт бандеровцев», таким образом нивелировав все достижения майдана 2014 года.

В этом контексте абсолютно логичным выглядит возбуждение уголовного дела против Татьяны Черновол», – переживает Тука.