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Заявление координатора стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности США Джона Кирби о том, что ракетный удар в понедельник по Киеву – не повод давать разрешение Украине бить вглубь РФ на тысячу километров американским оружием, – никакая не «зрада».

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил бывший замминистра по реинтеграции, экс-гауляйтер оккупированной части ЛНР Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я уже видел высказывания по этому комментарию Кирби, мол, «зрада-зрада», ничего на них не влияет. После того, как американцы разрешили использовать их вооружение по территории РФ, увеличив дистанцию, я видел анализ, сколько на этом расстоянии вдоль границы на территории России находится военных и инфраструктурных объектов, связанных с Минобороны РФ, которые являются легальными целями для ВСУ. Общая цифра – 580. Только на расстоянии, которое вдоль границы. У нас огромное количество целей, которые попадают под разрешение американского оружия. Поэтому никакой «зрады» я не вижу», – успокаивал Тука.

«За ночь украинскими ВС было поражено пять объектов – это и огромный нефтеперерабатывающий завод, и трансформаторная подстанция в четырёх областях РФ. Извините, но нам есть над чем работать и без мечтаний о каких-то там «на 1000 км». Не вижу никакой «зрады», но и не вижу какой-то крайней необходимости», – ходил по краю «зрады» сам экс-гауляйтер.