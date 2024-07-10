В Киеве обозвали Орбана «пророссийской свиньёй»

Руководство НАТО должно принять решительные меры в связи с инициативой премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по созданию правого альянса в Европарламенте.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил бывший замминистра по реинтеграции, экс-гауляйтер оккупированной части ЛНР Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда он сам по себе выступал, как чёрт из табакерки, на него смотрели сквозь пальцы. Хотя, нужно признать, что два последние года он откровенно начал раздражать европейцев. И недаром даже всегда взвешенные немцы начали дискуссию о том, что а) надо сделать механизм блокирования права вето во время принятия решений в рамках НАТО, имея в виду именно Орбана, и второе – начали говорить о том, что нужно разработать механизм исключения стран из ЕС.

Этот механизм не предусмотрен международным соглашением о создании ЕС. А именно поведение Орбана побуждает к такому диалогу», – рассуждал Тука.