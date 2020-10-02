Тука негодует: Нам врут! Стратегии по возвращению Крыма не существует

02.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Несмотря на многочисленные громкие лозунги и русофобские заявления, у нынешней киевской власти нет стратегии по возвращению Крыма под контроль Украины.

Об этом в эфире телеканала «ATR» заявил бывший замминистра по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С моей точки зрения, напор громких лозунгов, какими бы патриотическими они ни были, нельзя называть полноценной стратегией. Можно бесконечно много раз записать в некоем документе о том, что крымский полуостров – территория Украины, о том, что мы не признаём аннексию нашей территории Российской Федерацией, о том, что Россия оккупант и агрессор, но от этого не появится стратегии.

С моей точки зрения, реальной стратегии как не было на сегодня, так и нет. В отличие от предыдущей власти, нынешняя свою пассивную позицию в отношении этого вопроса старается прикрыть грифом секретности, мол: «У нас уже есть, но это сверхсекретный документ, поэтому мы о нём вам ничего не скажем». Это просто ложь», – сказал Тука.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что по вопросе возвращения Донбасса под контроль Украины на Банковой никто не работает: команда Зеленского заинтересована в бесконечном процессе с установкой на извлечение из него выгод для собственного пиара.