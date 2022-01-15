Тука обеспокоен: Токаев станет еще более пророссийским, чем Лукашенко

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Новости Украины

Россия удачно воспользовалась ситуацией в Казахстане, который за очень короткое время может стать полностью подконтрольным Москве.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», киевскому журналу «Новое время» заявил бывший заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» Георгий Тука.

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По его мнению, одним из главных выгодоприобретателей событий в Казахстане является ныне действующий президент страны Касым-Жомарт Токаев, значительно усиливший свои позиции среди политического истеблишмента Казахстана.

«Если же брать внешнюю политику, то конечным выгодоприобретателем несомненно является Российская Федерация, которая довольно удачно воспользовалась ситуацией в Казахстане. Параллельно с этим, думаю, за кулисами происходит смена политического вектора республики, ведь Нурсултан Назарбаев значительно лучше его коллеги Александра Лукашенко все это время балансировал между Россией и условным Западом. К примеру, в Казахстане Россия занимает даже не второе и не третье место в объеме иностранных инвестиций», – отмечает бывший чиновник.

Он также говорит, что анализ нефтегазового рынка показывает лишь символичное присутствие в Казахстане «Лукойла» и «Роснефти» и прогнозирует перераспределение и в этом секторе в пользу российского бизнеса.

«Если в ближайшее время в Казахстане не начнется волна национального или религиозного сопротивления, то не исключаю, что за короткое время эта страна превратится в Беларусь-2 и станет полностью подконтрольной РФ, а действующий президент будет даже более пророссийским, чем Лукашенко. Ведь россияне фактически поймали Токаева на беспомощности и невозможности руководить своими силовиками. Потому что для большинства экспертов до сих пор остается загадкой, как, имея вооруженные силы и полицию в количестве около 100 тыс. человек, спасать свой режим путем завоза 3 тыс. десантников из РФ», – сокрушается Тука.

Как сообщал «ПолитНавигатор», украинский генерал считает, что после Казахстана ОДКБ может взяться за Украину.