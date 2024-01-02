Тука: Видео из Белгорода смотрел с наслаждением

Вадим Москаленко.  
02.01.2024 15:27
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1484
 
Военные преступления, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Бывший замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины, экс-гауляйтер Луганской области Георгий Тука признался, что испытывал несказанное удовольствия от просмотра видеороликов с ударами ВСУ по мирным жителям Белгорода.

Об этом он завил в эфире канала «NewsRoom», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Бывший замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины, экс-гауляйтер Луганской области Георгий Тука признался,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


 «Состоялся большой привет российскому Белгороду. Я не буду лукавить, я с огромным наслаждением эти многочисленные видео там, где вопят мужчины, женщины: «Ой, попадание», «Ой, летит», «Ой, куда бежать?» Не буду скрывать, я на эти истерики смотрел с наслаждением. Чем больше они будут так истерить, тем лучше для нас.

У меня такое ощущение, что те, которые проводятся последние дни, супермассированные атаки [в ответ]. Прошлой ночью было запущено 90 дронов, такого количества я не помню. Наши военные сообщили, что это это рекорд, чтобы за ночь такое количество дронов было запущено. И я искренне благодарен ребятам и девчатам из нашей ПВО – уничтожить 77 из 90. С моей точки зрения, это просто сказочный результат, низкий им поклон от всех украинцев», – заявил Тука.

Отметим, в то же время в Киеве возмущаются, что официальная пропаганда сильно завышает эффективность работы украинской ПВО и замалчивает попадания по объектам военной инфраструктуры.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть