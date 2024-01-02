Тука: Видео из Белгорода смотрел с наслаждением

Бывший замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины, экс-гауляйтер Луганской области Георгий Тука признался, что испытывал несказанное удовольствия от просмотра видеороликов с ударами ВСУ по мирным жителям Белгорода.

Об этом он завил в эфире канала «NewsRoom», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Состоялся большой привет российскому Белгороду. Я не буду лукавить, я с огромным наслаждением эти многочисленные видео там, где вопят мужчины, женщины: «Ой, попадание», «Ой, летит», «Ой, куда бежать?» Не буду скрывать, я на эти истерики смотрел с наслаждением. Чем больше они будут так истерить, тем лучше для нас.

У меня такое ощущение, что те, которые проводятся последние дни, супермассированные атаки [в ответ]. Прошлой ночью было запущено 90 дронов, такого количества я не помню. Наши военные сообщили, что это это рекорд, чтобы за ночь такое количество дронов было запущено. И я искренне благодарен ребятам и девчатам из нашей ПВО – уничтожить 77 из 90. С моей точки зрения, это просто сказочный результат, низкий им поклон от всех украинцев», – заявил Тука.