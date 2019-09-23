23.09.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Донбасс, Минский процесс, Украина
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Тука: Зеленский виляет, но уже сдал русским главное

Владимир Зеленский идёт на различные ухищрения, чтобы скрыть от украинцев главное – он дал принципиальное согласие на признание выборов, которые пройдут в ЛДНР.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замминистра по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дискуссия о том, что такие выборы невозможны, она уже для власти закончена. Все. Такие выборы возможны.

Сейчас будут нам впаривать разные вещи. Еще раз хочу сказать – это технология манипуляции сознанием масс, которая широко известна в мире. Нам начнут сейчас внедрять дискуссии о том, какой нужен размер этой урночки для голосования, какого цвета должны быть бюллетени для голосования, сколько нужно наблюдателей ОБСЕ, каким бензином будут заправляться автомобили ОБСЕ.

И вся эта дискуссия – это этапы эволюции, которые точно так же известны профессионалам. От категорического невосприятия к нормальному состоянию.

Шаг за шагом общество будут подводить к тому, что уже власть не говорит, что выборы невозможны. Все – выборы возможны. Это изменение дискурса в стране», – заявил Тука.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о том, что выборы на Донбассе могут состояться одновременно с местными выборами на Украине.

Позже он попытался изменить свои слова и найти иную трактовку.

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