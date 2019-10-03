03.10.2019, Донецк, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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Тухлые консервы превратились в оружие массового поражения в украинской армии

Грубое нарушение санитарных норм в расположениях ВСУ в Донбассе стало причиной резкого роста числа инфекционных заболеваний среди украинских военных.

Об этом в ходе брифинга заявил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 59-й бригаде вооруженных сил Украины личный состав 11-го батальона уже несколько недель кормят просроченными консервами. Также в подразделении не хватает посуды и приборов. Военнослужащим приходится принимать пищу по очереди из одной и той же посуды. На все обращения и жалобы личного состава к своему командованию им предлагают приобрести за свои средства столовые принадлежности», – рассказал он.

При этом Филипоненко отметил, что в связи с отсутствием реакции со стороны собственного командования, украинские военные вынуждены были обратиться за помощью к волонтерам, которые доставили на позиции 11-го батальона 59-й бригады ВСУ продукты питания и спальные мешки.

По его словам, подобная проблема существует во всех находящихся в так называемой зоне «ООС» подразделениях украинской армии.

«На фоне подобных грубейших нарушений санитарных норм в частях и подразделениях вооруженных сил Украины начался рост кишечных и инфекционных заболеваний. Только в течении прошлой недели на больничную койку попали более 20 военнослужащих с пищевыми отравлениями и кишечными заболеваниями», – сообщил представитель оборонного ведомства.

В Народной милиции также отметили, что в зону «ООС» была выслана группа эпидемиологов главного военно-медицинского управления ВСУ, а также передвижная санитарно-эпидемиологическая группа для проверки состояния пункта временной дислокации 72-й бригады ВСУ.

«С целью недопущения распространения информации о кишечных и инфекционных заболеваниях, командующий “объединенных сил” (генерал-лейтенант Владимир) Кравченко приказал командирам соединений изымать у подчиненного личного состава телефоны с выходом в интернет, а нарушителей данного приказа лишать денежной премии», – добавил Филипоненко.

Напомним, ранее в Народной милиции ЛНР сообщали, что в Попаснянском районе Луганщины более 20 украинских военнослужащих были госпитализированы с неизвестным инфекционным заболеванием.

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