В рядах ВСУ произошла вспышка неизвестной инфекции

26.09.2019, Луганск, Александр Гусар

В Попаснянском районе Луганщины более 20 украинских военнослужащих были госпитализированы с неизвестным инфекционным заболеванием.

Об этом в ходе брифинга сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«По причине отсутствия качественных продуктов питания, питьевой воды и надлежащего медицинского обеспечения в подразделениях 72-й механизированной бригады зафиксирована вспышка неизвестного инфекционного заболевания. За последние три дня в лечебные учреждения Попаснянского района поступило более 20 военнослужащих с высокой температурой и отеками конечностей», – рассказал он.

По его словам, в настоящий момент в пунктах временной дислокации подразделений ВСУ медицинская рота проводит дезинфекцию и выявляет солдат, контактировавших с заболевшими.

«Будучи не в состоянии справиться с распространением неизвестного инфекционного заболевания, командир бригады Богомолов доложил о случившимся в штаб оперативно-тактической группировки «Север». Чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции, в подразделениях 72-й бригады и соседних соединениях проводится вакцинация военнослужащих имеющимися препаратами», – добавил Филипоненко.

При этом представитель оборонного ведомства отметил тот факт, что командующий ОТГ «Север» генерал-майор Олег Микац пытается скрыть данный факт, приказав подчиненным командирам не допустить утечки в СМИ информации об инциденте.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» неоднократно сообщал о вспышках в рядах ВСУ таких опасных болезней, как чума, дизентерия и гепатит А из-за повальной антисанитарии в расположениях украинских военных частей в Донбассе.